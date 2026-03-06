-
Искам да бъдете смели, решителни и безкомпромисни срещу всеки опит за купуване на гласове, обърна се той към колегите си във вътрешното министерство
„Вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните избори, в които МВР има изключително важна роля”. Това заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той откри Националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори. В него участват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.
„Искам да бъдете смели като тигри, да бъдете решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит да купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Ако действате в рамките на закона, винаги ще ви защитя, в мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е”, каза Дечев.
Той подчерта, че не иска да се стига до касиране след вота.
Редактор: Ина Григорова
