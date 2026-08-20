Нарушил ли е руският самолет „Ил-76”, засечен в българското въздушно пространство в сряда вечер, санкциите на Европейския съюз и допуска ли се изключение от тях за хуманитарни мисии? Ситуацията предизвика буря от коментари.

Въпреки европейските санкции за преминаване на руски самолети през въздушното пространство на Европейския съюз, изключения – оказва се, има. Част от тях са свързани с хуманитарни мисии. Именно заради това външното ни министерство разрешава прелитането на „Ил-76” по молба на съседна Сърбия. Властите там се борят с множество тежки пожари в последните дни. Последствията от част от тях се усетиха и у нас. От сръбска страна заявяват, че са поискали помощ от Русия, защото в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз не е имало налични противопожарни самолети с такъв капацитет.

Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

Късно снощи руският самолет „Ил-76” на Министерството на гражданската защита премина през въздушното пространство на България. От МВнР обявиха, че прелитането е извършено след нота от сръбската страна, а машината е за борба с бедствия и аварии.

„Полетът на самолета, който се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Република Сърбия”, уверяват от Министерството на външните работи.

От Транспортното ведомство допълниха, че България е съдействала максимално бързо за хуманитарния полет, предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. „В момент, когато горските пожари в Република Сърбия продължават да се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение”, заявиха в писмена позиция до NOVA от МТС.

Самолетът беше посрещнат на летището в Ниш. „Имайки предвид, че в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, пристигналият руски значително ще укрепи нашия капацитет в борбата срещу пожара в Делиблатската пясъчна пустиня”, обясни ръководителят на отдела за извънредни ситуации към МВР Лука Чаушич.

„Долетяхме, за да поработим”, се чува от пилотската кабина на „Ил-76”. Самолетът се е включил в гасенето на пожарите в района на Банатските пясъци, на около 60 км от Белград и малко над 300 от България.

До 42 тона вода при един заход: Сърбия благодари на Русия за изпратения противопожарен „Ил-76“

Прелитането на самолета над българска територия предизвика много въпроси, защото санкциите срещу Русия забраняват навлизането на нейни въздухоплавателни средства на територията на Евросъюза. Европейския регламент обаче допуска изключения - при извънредни аварийни кацания или когато полетът е с хуманитарна цел като спасяване на човешки животи и овладяване на опустошителни природни бедствия.

Според авиоексперта Тодор Иванджиков в Европа няма самолети с такъв капацитет, които да могат да помогнат. „Има в Америка BOING - 747, другите са руски. Ако пожарът е наистина толкова голям, но има нота от сърбите към нас да разрешим този полет, явно са имали нужда. Но държавата трябва да прецени откъде трябва да мине полетът, дали може да разреши и кога”, разясни той.

На въпрос на NOVA кога се очаква обратен полет на наша територия от МВнР отговориха, че към момента не са получили запитване за подобен курс.