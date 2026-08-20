Прокурорът в Окръжна прокуратура - Бургас Дарин Христов е предложение за изборен член от квотата на прокурорите. Той е предложен от магистрати от ВКП, апелативните прокуратури в София и Бургас, СГП, Окръжна и Районна прокуратура – Бургас, които се мотивират с притежаваните от него нравствени, етични, професионални и лични качества и смятат, че като член на ВСС със своя висок професионализъм ще представлява и защитава интересите на магистратите, служителите и съдебната система.

Прокурор Христов има дългогодишна професионална кариера в системата на Прокуратурата на Република България, започнала през 2012 г. Посочено е, че той се е доказал като професионалист, юрист и уважаван прокурор, който спазва принципите на етичните правила и се ползва с безупречна репутация сред колегите си и в обществото.

Обявиха още три кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет

Като прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас е упражнявал ръководство и надзор по дела с изключителна фактическа и правна сложност, включително това за терористичния акт на Летище „Сарафово“.

Заместник градският прокурор на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова е другото предложение за член на ВСС от квотата на прокурорите. Тя е предложена от магистрати от ВКП, АП – София, СГП, ОП – София, СРП и други районни прокуратури. В мотивите им се посочва, че богатата професионална биография ѝ дава всеобхватен поглед върху проблемите на съдебната власт, изпълнявала е изключителен по обем, разнообразие и сложност служебни ангажименти и е доказала желанието си да съдейства за преодоляване на трудностите.

Прокурор Петрова има над 19 години юридически стаж, изцяло в системата на прокуратурата. Кариерата ѝ започва като младши прокурор в СРП през 2007 г. През 2017 г. след конкурс встъпва в длъжност прокурор в СГП, а през 2021 г. е определена за говорител. Професионалната ѝ сфера на специализация включва криминални, икономически, данъчни и антикорупционни дела, включително с фактическа и правна сложност и обществен интерес, приключили с влезли в сила осъдителни присъди. От 2022 г. е заместник градски прокурор на СГП и осъществява организацията и ръководството на отдел 01 „Икономически престъпления“, ангажирана е с обучителния процес в координация с отдел 05 „Аналитичен“ на ВКП, както и с провеждането на обществени поръчки по ЗОП и подпомага организацията на административната дейност в СГП. Тя е контактна точка от ПРБ във „Фокус група“ на Евроюст по темата за „изпиране на пари и възстановяване на активи“.

Бившият окръжен прокурор на Плевен е предложен за член на Висшия съдебен съвет

От април 2025 г. е заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България и я представлява в Гражданския съвет към ВСС. В периода 2015 – 2020 г. е била постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието. Участвала е в работни групи и комисии в Министерството на правосъдието, МВР, ВСС и ВКП и при изготвяне на становища, законопроекти, указания, методики и други. Наградена и поощрена е с шест заповеди на главните прокурори на Република България, със златен знак „Темида“ от директора на НИП, а през 2021 г. е удостоена с приза „Прокурор на годината“ на Националните награди за правосъдие.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите“, е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Тя е номинирана от магистрати от ВКП, Апелативна и Окръжна прокуратура – София, Военно-апелативна прокуратура и Софийска градска прокуратура, които посочват, че като опитен и авторитетен юрист тя притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества, за да бъде избрана за член на ВСС. Поставен е акцент на нейната изключителна добросъвестност, задълбоченост, компетентност и отговорност, на уменията ѝ за работа в екип, инициативност и почтеност.

Дългогодишната кариера на прокурор Филипова в органите на съдебната власт започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград през 2001 г., а през 2003 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в органа. В периода 2003 – 2010 г. заема длъжностите „прокурор“, заместник районен прокурор и и. ф. „административен ръководител“ на РП – Костинброд, след което е заместник окръжен прокурор на ОП – София и заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София. От 30.01.2020 г. до 16.06.2023 г. е заместник на главния прокурор и е ръководила работата на прокурорите от отдели „Съдебен“ и „Административен“, след което и до момента е прокурор във ВКП.

Благовест Вангелов е четвъртият номиниран за новия състав на ВСС

Като заместник-министър на правосъдието от 06.01.2016 г. до 27.01.2017 г. е отговаряла за ГД „Охрана“ , ДП „Фонд Затворно дело“, Националното бюро за правна помощ и дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“. Показала е високи организационни умения при сформирането и ръководството на екипи от специалисти при подготовката на законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ, ЗИНЗС, НПК, НК и други.

Прокурорът в Апелативна прокуратура - Варна Милена Гамозова е предложена за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номинирана е от магистрати от АП, ОП и РП – Варна, ОП и РП – Шумен, ОП и РП - Силистра и Териториалните отделения към РП – Силистра, ОП и РП – Добрич, ОП и РП – Разград и ОП – Търговище, които се мотивират с притежаваните от Милена Гамозова професионални, нравствени и личностни качества за достойно и отговорно участие в работата на ВСС.

В дългогодишната си кариера тя се е утвърдила като прокурор с безспорна компетентност, висока правна култура, последователно и прецизно прилагане на закона. Доказала е способността си да работи по дела с фактическа и правна сложност, да взема своевременни и аргументирани решения и да съчетава професионална независимост с чувство за институционална отговорност. Обърнато е внимание на уважението, с което се ползва сред колегите, на нейната почтеност и принос за утвърждаване на високи стандарти в прокурорската професия, както и на умението ѝ за работа в екип.

Зам. апелативният прокурор на Пловдив е третата номинация за новия състав на ВСС

Като убедителен израз на спечеленото от нея професионално доверие, е посочено избирането ѝ за два последователни мандата като председател на Помощната атестационна комисия, след което от 2025 г. на Комисия професионална етика към АП – Варна. Според магистратите, натрупаният професионален опит на апелативно ниво дава на прокурор Гамозова задълбочено познаване на проблемите, свързани с организацията на прокуратурата, натовареността на магистратите, необходимостта от последователна кадрова политика, повишаване на квалификацията и ефективното управление на съдебната система.

Те заявяват убеденост, че с доказаните си нравствени качества, чувство за справедливост, висока лична почтеност и способност да представлява достойно прокурорската общност, тя заслужава подкрепата на професионалната общност.

Редактор: Никола Тунев