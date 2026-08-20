„София не бива да бъде поставяна в изолация заради политическите апетити към столицата“. Това написа в пост във Facebook столичният кмет Васил Терзиев по повод изказването на вицепремиера Иво Христов днес в Бургас, че в София „има криза в управлението“.

По време на съвместен брифинг с бургаския кмет Димитър Николов Христов защити решението морският град, а не София да бъде домакин на „Евровизия 2027“, като каза, че Бургас отдавна е доказал способността си да реализира мащабни проекти. „В София има криза в управлението в последните години и затова изборът на Бургас е логичен“, заяви вицепремиерът.

Васил Терзиев отговори с думите: „Като говорим за управлението на София, нека поговорим и за отговорността на националната власт към нея“.

Столичният кмет изразява надежда да не се повтори познатият модел – политическите различия с кмета да се превръщат в отношение към целия град. „Между другото, думите на вицепремиера правят още по-важен и един друг въпрос. Ако „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана. Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Най-лесният начин да приключат всички спекулации е да видим фактите“, пише още Терзиев.

Васил Терзиев: София покриваше критериите за „Евровизия“, трябва прозрачност за избора на Бургас

Преди няколко дни, отново с пост във Facebook, столичният кмет приветства избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, но поиска повече прозрачност от БНТ за начина, по който е взето решението.

От обществената телевизия изпратиха позиция, че „БНТ ще отговори своевременно на полученото днес писмо от Столична община относно искането за обобщена обратна информация за представянето на кандидатурата на София, спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.“

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Редактор: Цвета Лазаркова