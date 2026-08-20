Теч на амоняк е установен при проверка на торовия завод „Неохим“ в Димитровград. Инспектори от РИОСВ-Хасково са открили видимо изпускане от част от тръбопроводната мрежа на производствената площадка, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Проблемният участък се намира в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. При обхода проверяващите са забелязали почерняла растителност и почва около мястото, както и отделяне на пари. В района се е усещала силна миризма, а присъстващите са изпитали и дразнене на очите.

Взрив и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвика мащабна евакуация

На дружеството е разпоредено да предприеме необходимите технически действия за отстраняване на течовете и пропуските по мрежата за пренос на амоняк. Срокът за изпълнение на предписанието е 31 август.

Проверката идва след сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград, подавани от 17 август. При предходна инспекция миризма на амоняк е била установена до входа на склад на предприятието, но не и извън производствената му площадка. Тогава от РИОСВ уточниха, че наличието на неприятна миризма само по себе си не доказва превишаване на допустимите норми за качество на атмосферния въздух.

При последната проверка е установено още, че производствените инсталации на завода не работят. В същото време продължават доставките и зареждането с течен амоняк, който пристига с железопътни цистерни.

За едно денонощие: Три превишения на серен диоксид в Димитровград

На 18 август е направен трети пореден неуспешен опит за пускане на цех „Азотна киселина нова“. След него са предприети действия за обезопасяване и охлаждане на оборудването, включително отваряне на дренажите за пара и прекратяване на централното водоподаване. След приключването на тези дейности трябва да бъдат установени причините, довели до поредния неуспешен опит за пускане на цеха.

Редактор: Цветина Петкова