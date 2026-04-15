Само часове след като от РИОСВ - Хасково обявиха, че ще засилят контрола и няма да допуснат ново замърсяване на въздуха, в Димитровград бяха отчетени нови превишения на нормите за серен диоксид. Това е третият подобен случай в рамките на по-малко от денонощие.

На 13 април първоначално са регистрирани две превишения на средночасовите норми, а по-късно е отчетено и трето. Данните показват и редица други значителни отклонения в нивата на замърсяване през последните 24 часа.

Задушлива миризма заради превишени стойности на серен диоксид в Димитровград

Жители на града сигнализират за силни, задушливи миризми, наличие на сажди и осезаемо влошено качество на въздуха. По думите им от седмици се наблюдават и неорганизирани емисии от сградата на ТЕЦ „Марица 3“.

Отчетените стойности на замърсяване са били близо и до средноденонощната граница. Измерената концентрация е достигнала около 117 µg/m³ (микрограм на кубичен метър) при допустим максимум от 125 µg/m³.

