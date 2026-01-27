Замърсен въздух и задушлива миризма са усетени в Димитровград. Причината е превишение на нормите за серен диоксид. Регионалната екоинспекция е отчела няколко такива показатели през деня. Като причина се посочват както работата на местния ТЕЦ „Марица 3“, така и метеорологичните условия.

Христо Христозов от "Дишай Димитровград" казва, че в понеделник е имало превишение на средочасовите нива на серен диоксид и хората са започнал и да се оплакват от трудно дишане и задух. "Ние сме с най-малката централа в Маришкия басейн, а най-често се регистрират замърсявания. Местните граждани усещат метален вкус в устата и задушлива миризма, някои и кашлят. Напоследък се усеща и миризма на разлагащо се месо", обясни той.

Екстремно замърсяване със серен диоксид в Димитровград

Според директора РИОСВ-Хасково Тонка Атанасова още в ранните часове на понеделник е забелязано повишение на серен диоксид и фини прахови частици. "Още след 7 часа сутринта дадохме предписание на ТЕЦ-а. Отидохме и на проверка, за да видим колко се изпълнява. Препоръчахме от въглища и слама да се премине на газови горелки, за което има изградена инсталация. Над 350 микрограма на кубичен метър серен диоксид регистрирахме по време на проверката. В следващите часове наблюдавахме все високи стойности - над 120 микрограма. Предполагаме, че замърсяването се повишава заради атмосферните условия - имаше смог над Димитровград. За да има разсейване, трябва да се появи вятър. Нормата за опасност за човешкото здраве е превишение три пъти на постоянни стойности по 500 микрограма на кубичен метър - това не се е случвало от години", посочи Атанасова.

Юлиян Семерджиев, който е представител на ТЕЦ „Марица 3“, подчерта, че са предприети предписаните от РИОСВ мерки. "Инвестирали сме много средства, подобрили сме горивната база и очистването, разпалваме изцяло на газ. Технологията предполага лимити, атмосферните условия също оказват влияния. При ниско налягане се получава натрупване на замърсител в приземния слой", призна той.

