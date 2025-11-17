В ранните часове на 17 ноември станцията на Изпълнителната агенция по околна среда в Димитровград е отчела екстремно замърсяване със серен диоксид. Данни за това са налични в европейския портал за чистота на въздуха „Air Quality Index“. Концентрацията на серен диоксид в атмосферата е била близо 300 микрограма на кубичен метър. Средночасовата норма в този случай е 350 мкг/куб. м.

Основен антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на изкопаеми горива в ТЕЦ или битови източници, посочва сайтът на Изпълнителната агенция по околна среда. При кратко излагане на този замърсител се засяга дихателната система. Чувствителни групи от населението са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечносъдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Възможна е поява на смущения в дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб и усилване на съществуващи белодробни и сърдечносъдови заболявания.

През последните дни на много места в страната в определени часове се наблюдават високи нива на азотен диоксид и фини прахови частици. Основна метеорологична причина е тихото антициклонално време с гъсти мъгли в ранните часове.