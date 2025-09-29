Държавата ще преразгледа комплексното разрешително на голямо дървопреработващо предприятие във Велико Търново. Причината за решението са сигнали от жители на града, че съоръжението обгазява града. Това обяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Според Генов предприятието може да бъде затворено само при становище от здравните власти, че производството вреди на хората в района. Министърът смята, че това е тежък и неразрешен проблем за града – замърсяването на въздуха и миризмата, идваща от предприятието.

Oт РИОСВ – Велико Търново се очаква също да връчат предписание на дружеството, като целта на документа е да се завишат изискванията по отношение на нормите за допустими емисии при работата на оператора. В срок от една седмица дружеството трябва да внесе в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предложение за промяна в работата на инсталациите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

„Ако това предписание не се изпълни, ще бъде заявено служебно отваряне на процедурата по промяна на комплексното разрешително и ще бъдат преразгледани начините и условията, по които се работи в момента“, обясни министър Генов. Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева съобщи, че до края на годината във Велико Търново ще има нова измервателна станция, която е мобилна и ще може да се поставя където е необходимо.

Станцията ще покрива много по-широк кръг от показатели, проследяващи качеството на атмосферния въздух.

Редактор: Цветисиана Костова