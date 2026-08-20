За проблеми с едно от дъщерните дружества на Българския ВиК холдинг алармира регионалният министър Иван Шишков. Става дума за „ВиК Енерджи“. То осигурява ток към ВиК операторите и е било на печалба. Ситуацията обаче се променила, когато се появяват посредници, казват от регионалното ведомство.

Държавното дружеството е създадено през 2021 година. Функцията на „ВиК Енерджи“ е да купува ток от борсата и да го продава на ВиК дружествата максимално евтино, за да е максимално ниска цената на водата.

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„В периода 2021 - 2022 - 2023 - 2024 година „ВиК Енерджи“ е работило в интерес, в който интерес нито „ВиК Енерджи“ е било на загуба, нито ВиК операторите“, коментира регионалният министър.

По думите на Шишков, това се променя през март 2025 г., когато шефът на дружеството е сменен. Тогава то сключва договори с три посредника - „Волтура”, „Амперсанд Енерджи” и „Солар СВ”.

Според проверката на регионалното ведомство тези фирми са купували ток от борсата, когато е евтин и са го продавали на „ВиК Енерджи“ на фиксирани цени над 70 евро за мегаватчас.

„Ние издържаме дружеството и агрегирайки товарите, се стремим да предоставим най-добрата търговска надбавка на пазара на нашите ВиК дружества. Някъде около 16 милиона евро ни дължат ВиК операторите”, каза изпълнителният директор на „ВиК Енерджи“ Десислава Чалъмова.

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В периода, в който са включени посредници, регионален министър е Иван Иванов от кабинета „Желязков”. Казва, че не знае нищо за тези три фирми. Но неговият екип също е откривал договори за ток, които са стрували по-скъпо за ВиК операторите.

„В предишни периоди някои от ВиК дружествата бяха сключвали неизгодни договори с доставчици на електроенергия, които ги бяха довели до влошено състояние на техните финанси. „ВиК Енерджи“ - това дружество никога не е било под прекия контрол на министъра. То е част от „ВиК холдинг“ - самостоятелен обект, който си е сключвал своите договори, заяви бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

NOVA се свърза и с бившия директор на „ВиК холдинг“ Ирена Георгиева, която беше отстранена миналия месец от поста. По думите ѝ холдинга няма оперативен контрол над „ВиК Енерджи“, нито сключените с дружеството договори. Но одит, който холдингът е разпоредил, е показал имената на трите посочени фирми. Били са давани сигнали и до прокуратурата. А от трите фирми само „Амперсанд Енерджи” имат наличен сайт с контакт за връзка. Поеха ангажимент да върнат обаждане, което до този момент не се е случило.