Готова е първата експертиза, свързана с катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“ в София. От „Столичния автотранспорт“ съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието. Предстои обаче да стане ясно какви констатации ще направят разследващите. И докато споровете са за това колко стар и безопасен е градският транспорт, правителството обеща европейско финансиране, с което да бъде обновен автопаркът в София.

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Техническата експертиза, изготвена от „Столичния автотранспорт“, сочи, че спирачната система на катастрофиралия автобус е изправна - в това число са и спирачките, и гумите. Това от своя страна повдигна въпроса може ли дружеството само да покрие обстоятелства по изправността на рейса.

„Нормално ли е следствието и полицията да възложат на „Столичен автотранспорт“ техническата експертиза? Ако е имало техническа неизправност, не съм убеден, че от „Столичен автотранспорт“ ще си признаят“, каза общинският съветник Симеон Ставрев.

„Този автобус е минал и преглед, и техническо обслужване съвсем наскоро, в рамките на гараж „Дружба”. Прегледът също е в пункт на Автотранспорт. Надявам се прегледът да е направен по всички правила”, заяви общинският съветник Иван Таков.

След неколкократни опити да се свържем с шефа на дружеството – Стилиян Манолов, усилията ни останаха без резултат.

Снимка: Графики

Снимка: Графики

Докато полицията и разследващите работят по случая, разговорът в общината за състоянието на автопарка отново излезе на преден план, особено в контекста на предстоящите процедури по смяна на ръководствата на общинските дружества.

„Това е белег, че ръководството трябва да си ходи. Най-после започнаха процедурите по подмяна на шефовете на общинските дружества. Къде е отговорността на това дружество?“, каза Ставрев.

„Големият проблем на този мандат на Васил Терзиев е, че той може да приключи след малко повече от година без, забележете, нито едно превозно средство от наземния транспорт да е подменено“, каза Антон Хекимян.

„Има още 39, които се движат по тези линии, а общо автобусите на възраст над 20 години са повече от 110. Винаги сме искали повече и повече от новите ръководства“, каза Иван Таков.

Правителството се включи в разговора, като съобщи за финансиране на транспорта с европейски пари.

„75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Нашата цел - да дойдат преди Евровизия”, каза Атанас Пеканов.

А общината започва обществено обсъждане за заем в размер на 367 милиона евро. „За нови превозни средства и за ремонт. Предвидили сме голяма инвестиция от 200 автобуса. Най-старият ще бъде от 2014-а година”, каза заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” Виктор Чаушев.