„Булгаргаз“ предлага природният газ да поскъпне с 4,5% през август заради временно намалени доставки от Азербайджан. Това стана ясно по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което беше обсъдено новото ценово предложение на обществения доставчик.

Изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски съобщи, че компанията предлага природният газ през август да струва 39,43 евро за мегаватчас без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това е увеличение с около 4,5% спрямо цената за юли.

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По думите му поскъпването се налага заради временното намаляване на доставките от Азербайджан. Основният дългосрочен доставчик няма да може да изпълни изцяло договорените количества през август заради планирани ремонтни дейности.

Първоначално „Булгаргаз“ е планирал липсващите количества да бъдат компенсирани с природен газ от подземното газово хранилище в Чирен. Впоследствие обаче компанията е променила решението си, тъй като през летните месеци хранилището трябва да се запълва за предстоящия отоплителен сезон, а не да се използват наличните запаси.

Снимка: „Булгаргаз“

Затова недостигащите количества ще бъдат заменени с природен газ от наличните доставки в Турция, което води и до по-високата предложена цена за август.

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От КЕВР определиха мотивите на обществения доставчик като основателни. Според членовете на регулатора не би било разумно през лятото България да намалява запасите си в газохранилището „Чирен“, вместо да ги увеличава в съответствие с европейската политика за гарантиране на енергийната сигурност. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски подчерта, че въпреки увеличението цената на природния газ за България остава значително по-ниска от тази на европейските пазари.

Редактор: Цветина Петкова