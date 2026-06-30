Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси. Справката показва, че котировките на водещия европейски газов хъб TTF са на нива около 41-42 EUR/MWh, а на българския „Газов хъб Балкан“ са в диапазона 39-42 EUR/MWh. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро/MWh, показва прогнозата на „Булгаргаз“. Основание за това е започналият спад на международните цени на нефта и природния газ, след края на конфликта в Близкия изток.

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В ценовия микс за юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Редактор: Цветина Петрова