Снимка: БТА
Това съобщи днес говорител на институцията на пресконференция
Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година.
"Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика", добави той.
ЕК стартира процедура срещу България заради свръхдефицит
"Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България", каза говорителят, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.Редактор: Станимира Шикова
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