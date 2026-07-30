Гръцките разследващи разкриха нови смущаващи подробности около случая с 38-годишната британка Елизабет Джейн Рос, чието тяло беше открито в куфар в изоставена сграда в централната част на Атина на 18 юли. Според полицията човекът, който я е убил, е използвал мобилния ѝ телефон, за да изпраща съобщения до нейни близки и приятели, създавайки впечатление, че тя все още е жива.

Тялото на Рос, която е родом от Шотландия, беше намерено в столичния квартал Кипсели, след като бездомен мъж сигнализирал полицията за изоставен куфар, от който се подавало нещо, приличащо на човешки крайник. От мястото се носела и силна неприятна миризма.

В Атина откриха куфар с части от човешко тяло

Разследването показва, че още от 15 юли - три дни преди откриването на тялото - от телефона на жената са били изпращани съобщения до нейни близки. До семейството ѝ били изпратени текстове, в които се твърдяло, че тя „има нужда от време за себе си“ и че „иска да остане сама за известно време“.

A Scottish woman who was found dead inside a suitcase in Greece has been named.



Elisabeth Jane Ross was found dead by a homeless man in the district of Kypseli in the Greek capital on Saturday, July 18.



Detectives believe the 38-year-old arrived in Greece from the United States… pic.twitter.com/FLOx3VEEjL — UNN (@UnityNewsNet) July 29, 2026

Особено подозрително е съобщение, изпратено до гръцки приятел на Рос, с когото тя е поддържала дългогодишно приятелство и при когото е отседнала непосредствено преди смъртта си. В него се казвало: „Имам нужда от малко време - отивам на гръцки остров“.

Основната версия на полицията е, че тези съобщения са били изпратени от предполагаемия извършителя с цел да заблуди близките на жертвата, да забави подаването на сигнал за изчезването ѝ и да си осигури време за бягство. Бащата на Елизабет, който е адвокат от Единбург, съобщил пред разследващите, че е получавал съобщения от телефона на дъщеря си в периода между 15-и и 29-и юли.

Разследващите посочват, че мобилният телефон на британката, който все още не е открит, е бил активен в района на Атина почти до официалното идентифициране на жертвата на 29-и юли. Според полицията устройството е било изключено мистериозно, именно когато случаят започнал да получава широко медийно отразяване. „Телефонът беше използван. Изпращаха се текстови съобщения с очевидната цел хората да повярват, че тя е жива“, заявява гръцки полицейски служител.

Идентифицираха жертвата, чиито останки бяха открити в куфар в Атина

Разследващите смятат, че куфарът, в който е открито тялото, не е принадлежал на жертвата, тъй като тя не е пътувала с толкова голям багаж. Това дава надежда, че върху него могат да бъдат открити отпечатъци или ДНК, които да помогнат за идентифицирането на извършителя.

Полицията преглежда и записи от охранителни камери в района около изоставената сграда. Заради тежестта на куфара следователите предполагат, че убиецът или убийците вероятно са се намирали наблизо.

По данни на полицията Рос е пристигнала в Гърция на 29 юни с полет от Съединените щати, като е кацнала директно в Атина. Тя е прекарала около две седмици при свои гръцки приятели в района на Керацини, близо до пристанище Пирея, преди да напусне жилището на 15 юли. Именно тогава е видяна за последно жива.

Първоначалният оглед на тялото не е установил видими следи от насилие или борба. Поради напредналото разлагане обаче причината за смъртта все още не е изяснена.

Редактор: Иван Иванов