Мъж пропадна в шахта в центъра на София, но се размина без сериозни наранявания. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците „Хан Аспарух“ и „Георги С. Раковски“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са помогнали на мъжа да излезе от шахтата.

12-годишно момиче падна в шахта в София

По първоначална информация той не е пострадал и не е получил видими наранявания. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова