Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде окончателно изготвен до края на тази седмица. Днес междуведомствената работна група към Министерството на финансите се събира на ново заседание, на което се очаква Националният статистически институт да представи ключови данни за медианното възнаграждение в страната.

Работодателите, синдикатите и правителството вече са постигнали съгласие минималната заплата занапред да се определя на базата на четири показателя - инфлацията при малката потребителска кошница, средната работна заплата, медианната заплата и производителността на труда. Предвижда се всеки от тях да има еднаква тежест при изчисленията.

Как новата формула ще промени минималната работна заплата през 2027 г.

Медианната заплата показва по-различна картина на доходите от средното възнаграждение. При нейното изчисляване заплатите на всички работещи се подреждат по размер, като се взема стойността, която се намира точно по средата - половината от заетите получават по-малко от нея, а другата половина - повече.

Според обсъждания модел минималната заплата за всяка следваща година ще се определя във фиксиран диапазон. Долната му граница ще бъде размерът на МРЗ за предходната година, докато горната ще се изчислява според движението на четирите договорени показателя.

Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още тази седмица да бъде постигнато окончателно споразумение със синдикатите и работодателите, след което да започнат необходимите законодателни промени. С бюджета за 2026 г. беше отменен досегашният механизъм в Кодекса на труда, според който минималната заплата се определяше на 50% от средната за страната.

Все още обаче няма конкретен размер на МРЗ за 2027 г. Ефремова посочи, че за горната граница не може да се посочи сума, преди да бъдат налични окончателните статистически данни и да бъде постигнато съгласие за формулата.

Синдикатите вече представят свои предложения. КНСБ настоява минималното възнаграждение през 2027 г. да бъде поне с 50 евро над сегашните 620 евро. Работодателските организации от своя страна искат първо да бъдат разгледани данните за медианната заплата.

Минималната работна заплата за 2027 г. ще е между 620,20 и 677 евро

КТ „Подкрепа“ предлага различен подход заради краткия срок за постигане на споразумение. Според синдиката, ако няма достатъчно време за изработването на устойчив механизъм, за 2027 г. трябва да бъде договорена конкретна минимална заплата в диапазона между 692 и 750 евро.

От „Подкрепа“ смятат, че не трябва да се приема прибързано формула, по която социалните партньори все още нямат пълно съгласие. Предложението им е размерът за следващата година да бъде договорен отделно, а разговорите за постоянния механизъм да продължат до намирането на решение, което да гарантира адекватно минимално възнаграждение в дългосрочен план.

Синдикатът настоява и да бъде спряно разглеждането на внесените от правителството промени в Кодекса на труда, свързани с колективното трудово договаряне. Предложението е да бъде подготвен общ законопроект, който да включи както тези текстове, така и промените, необходими за прилагането на европейската директива за адекватните минимални работни заплати.

След приключването на работата по механизма се очаква да започнат същинските обсъждания по проекта за държавен бюджет за 2027 г

Редактор: Цветина Петкова