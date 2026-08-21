Двама души са привлечени като обвиняеми за изнудване. Касае се за отделни деяния, извършени в периода между 8 и 15 юли. Събраните доказателства сочат, че обвиняемите са отправяли заплахи към пострадалите и техните близки с цел имуществена облага. Това съобщи заместник районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров.

По думите на властите заплахите са осъществявани онлайн, чрез социалните мрежи. След оперативно-издирвателни действия единият заподозрян е установен в Ямболско, след което е внесено искане за постоянен арест. Спрямо него съдът е взел мярка „домашен арест“. Вторият е бил локализиран в София тази седмица след по-продължително издирване. Предявено му е обвинение. Съдът в Сливница е определила мярка „задържане под стража“, която подлежи на обжалване.

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Според заместник-директора на ОДМВР-София комисар Марио Киричков информацията е получена в началото на юли. „Обвиняемите въвеждали в заблуждение граждани, че дължат суми по кредити. Показвани са различни видове оръжия във видеовръзки. Изпращали до жертвите си и кадри с нецензурно съдържание, посочвайки, че на тях са заснети пострадали. Част от задържаните са се представяли за юристи, демонстрирали връзки с лица от подземния свят. Един от участниците твърдял, че е собственик на кредитна институция. Искали са четирицифрени суми от пострадалите. Единият от арестуваните е 19-годишен“, разкри комисарят.

Предвидените в закона наказания при доказване на деянията са от 2 до 8 години затвор и глоба от 1000 до 2500 евро. Продължава установяването на пострадали от схемата.

Редактор: Цветина Петкова