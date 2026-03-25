Столичната полиция и прокуратурата разкриха случай на изнудване в квартал „Манастирски ливади”. Трима младежи са задържани, след като според обвинението принудили 30-годишен мъж да изтегли потребителски кредит и да преведе сумата от 5550 евро, съобщиха от СДВР и Софийска градска прокуратура.

Разследването започнало след сигнал на потърпевшия в Шесто РУ. Според доказателствата престъплението е извършено на 20 март около 20:25 часа в жилище в столицата. Предполагаемите извършители са на възраст 17, 19 и 20 години.

Съдът остави в ареста седем души, обвинени в изнудване чрез бързи кредити

По данни на прокуратурата обвиняемите заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му. Те упражнили натиск и чрез заплаха за разпространяване на видеоклип с негова лична информация. Под тази заплаха мъжът бил принуден да ползва мобилното си банково приложение и да изтегли потребителски кредит в размер на 5550 евро, които са преведени по сметката на един от извършителите.

В резултат на оперативните действия тримата са установени и задържани. Софийска градска прокуратура ги привлече като обвиняеми за изнудване чрез заплахи с цел имотна облага.

В сряда Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо тримата обвиняеми. Съдът прие доводите на прокуратурата, че са налице достатъчно доказателства, обосноваващи предположението за авторството на деянието. Магистратите отчетоха и реалната опасност от извършване на ново престъпление, както и завишената степен на обществена опасност на деянието предвид данни за други евентуални нарушения, извършени от лицата.

Определенията на съда подлежат на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

