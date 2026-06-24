12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед.