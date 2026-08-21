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Готови ли са да реагират огнеборците у нас
До края на седмицата температурите на места ще достигнат до 40 градуса. Горещото и сухо време повишава сериозно риска от възникване на пожари. Как да предотвратим риска от инциденти?
В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Станимир Миланов от Синдикат "Огнеборец" обясни, че на територията на страната ни има два по-големи пожара. "Единият е в община Розино, където има между 7 и 10 противопожарни екипа. Другият критичен участък е в община Котел, който вчера и днес, с помощта на военните, огнището ще бъде ликвидирано", заяви той.
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Експертът уточни, че пожарникарите са готови да реагират. "Природата се смили над нас до момента. Направени бяха просеки, както и бяха взети превантивни мерки. Имаме достатъчно техника и сме готови да реагираме", заяви той.
"В 90% от случаите говорим за човешка небрежност. Хората трябва да бъдат по-отговорни", каза той. "Трябва да се спре с изхвърлянето на фасове и стъклени бутилки в природата. Доказано е, че ефектът на лупата работи понякога", призова Миланов.
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