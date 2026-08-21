Кадри, на които се вижда как победителката в „Евровизия 2026“ DARA е изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна на 15 август, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че певицата е била задържана или че е станал някакъв инцидент.

Авторката на видеото Росица Тонева разказа в ефира на „Здравей, България“, че подобни твърдения не отговарят на истината. По думите ѝ около DARA имало много фенове, които искали снимка с нея, а полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното ѝ извеждане от мястото. „Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, обясни Тонева.

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Тя допълни, че според нея предприетите мерки са били решение на организаторите заради големия интерес към DARA след края на концерта. „Аз съм сигурна, че това е решение на организаторите, не на самата DARA“, каза още Тонева.

Тя обясни, че първоначално е публикувала клипа единствено като спомен за дъщеря си, която е голям почитател на певицата. „Исках просто да запечатам един красив спомен за дъщеря ми. Тя много обича DARA и искаше да се снима с нея. Но нямаше такава възможност и затова заснех този клип“, разказа Тонева.

По думите ѝ впоследствие видеото неочаквано набрало голяма популярност и започнало да се разпространява с различни интерпретации. „Не съм го качила, за да показвам дали DARA е звезда, или не. Не съм искала и да предизвиквам негативизъм към нея. Аз самата я харесвам страшно много“, подчерта авторката на кадрите.

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