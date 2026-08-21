Краят на летния сезон не означава непременно край на пътешествията. В рубриката „Живей красиво“ Гери Малкоданска предлага шест идеи за малко по-различна почивка – от приключения на няколко часа път в България до необичайни преживявания в различни кътчета на Европа.

Този път отправната точка не е хотелът или конкретната дестинация, а преживяването.

Белоградчик – България от високо

Първото предложение е близо до дома – полет с балон над Белоградчишките скали. През септември в района се организират и балонени събития, а преживяването може да се превърне в основа за различен уикенд в края на лятото.

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Идеята е проста – пристигане предната вечер, ранно ставане на следващата сутрин и, ако метеорологичните условия позволяват, поглед към един от най-разпознаваемите български пейзажи от въздуха.

Маджарово – с каяк под лешоядите

Второто предложение отвежда към Източните Родопи и Маджарово. Районът е известен с богатата си дива природа, а един от по-необичайните начини тя да бъде разгледана е от каяк.

Докато плават по реката, туристите могат да наблюдават белоглави и египетски лешояди над скалите. Гери препоръчва към приключението да се добави поне още една спокойна вечер в района – без задължителна програма и далеч от забързаното ежедневие.

Словения – каяк в подземна мина

Още по-нестандартно водно приключение предлага Межица в Словения. Там посетителите могат да влязат в бивша оловно-цинкова мина с миньорско влакче, след което да продължат с каяк през наводнените подземни галерии.

Маршрутът преминава през тунели и подземни езера и продължава няколко часа. Според Малкоданска това е от онези преживявания, за които човек разказва дълго след края на пътуването.

Камарг – на кон сред фламинги и лагуни

Вместо към популярния Лазурен бряг, следващото предложение за Южна Франция е Камарг. Районът е известен със своите лагуни, блата, фламинги, черни бикове и емблематичните бели камаргски коне.

Организираните конни маршрути през откритите пространства дават възможност регионът да бъде видян по съвсем различен начин.

Мадейра – каньонинг вместо обикновен поход

За хората, които търсят повече адреналин, предлагаме Мадейра. Вместо традиционен планински преход там може да се опита каньонинг – преминаване през каньони, водопади и естествени басейни с неопрен, каска и въжета.

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Има маршрути и за начинаещи, така че преживяването не е запазено само за опитните любители на екстремните спортове. А след приключението денят спокойно може да завърши с хубава вечеря и чаша вино.

Азорските острови – поход с финал в топлия Атлантик

Последното предложение е остров Сао Мигел на Азорите. Там се намира Понта да Ферария – място, на което геотермални извори се смесват директно с водите на Атлантическия океан.

При подходящи условия водата в естествения басейн край вулканичните скали може да достигне температура над 30 градуса. Така един пешеходен маршрут може да завърши с необичайно къпане в топлия Атлантик.

Общото между шестте предложения е идеята да избираме следващото си пътуване не само според мястото, а според емоцията, която търсим.