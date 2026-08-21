Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни, извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева.

Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие със съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето.

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За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерството на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор.

Една от основните цели е държавата да реагира още при първите признаци, че едно дете се намира в рискова среда, вместо намесата да започва едва след извършването на нарушение. Новият модел трябва да обхване целия процес - от превенцията и ранната намеса през действията на полицията, разследващите органи и съда до изпълнението на наложените мерки и последващата реинтеграция на детето.

Предвижда се подходът към всеки случай да бъде индивидуален. При определянето на мерките трябва да се отчитат възрастта и зрелостта на детето, тежестта на извършеното деяние, рискът то да бъде повторено, семейната и социалната среда, както и необходимостта от психологическа, образователна или социална подкрепа.

Сред основните задачи на реформата е и ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. В същото време институциите трябва да работят без прекъсване и без случаите да попадат в празнини между различните системи.

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Особено внимание ще бъде отделено на мерките, които ограничават правата на детето или водят до отделянето му от обичайната му среда. За тях трябва да има ясни процедури и ефективен съдебен контрол.

Министерството на правосъдието поставя като един от ключовите акценти и реалната координация между институциите, а не формалното взаимодействие помежду им. Предвижда се и повишаване на специализацията на всички професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона – полицаи, разследващи, магистрати, адвокати, социални работници, психолози и педагогически специалисти.

Крайната цел е системата да бъде насочена не само към реакция след извършено нарушение, а към откриване и преодоляване на причините за проблемното поведение и създаване на реална възможност детето да бъде върнато успешно в семейната и обществената среда.

Редактор: Цветина Петкова