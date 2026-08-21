Министерството на здравеопазването предлага мащабна реформа на здравната администрация, която предвижда сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г. Промените ще се изпълняват на три етапа и започват със закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които ще бъдат преобразувани в териториални структури на Министерството на здравеопазването.

Икономистът Петя Георгиева от Института за пазарна икономика каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS, че когато става въпрос за административна реформа винаги има съпротива от хората, които работят в тези рамки и структура, и това е нормално. „Подходът на здравното министерство е правилен – има функционален анализ на самата структура, какво се случва в нея и на база на този анализ се предприемат действия от властта“, посочи тя. Според нея успехът на реформата зависи от това, как ще се трансформират и как ще работят функциите на структурите, които министерството планира да слее или да закрие.

РЗИ няма да бъдат закривани, ще съществуват като териториални дирекции към МЗ

Зам.- председателят на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването Николай Недялков заяви, че нищо не е станало ясно от вчерашния брифинг на здравното министерство. „Заявява се, че ще има прозрачност, достъпност, но къде са тези гаранции, които показват, че именно това обединение под шапката на МЗ ще донесе тази прозрачност. Не е направена оценка на въздействието върху пациентите и какви ще са последствията за тях. Например Съветът за цени и реимбурсиране към момента функционира много добре. Той има значение за това да не се забавя одобрението на новите терапии за пациентите”, обясни Недялков. Според него има риск процедурите по одобрение да се забавят и да станат тромави. Като цяло не е ясно защо се прави това централизиране, допълни Недялков.

Създават координационен съвет за изграждането на Националната детска болница

Зам.- председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова, заяви, че в съсловието са изключително обезпокоени, че някои проблеми се поставят и дискутират във Facebook от хора, които са административно ангажирани със санитарен контрол.

„Националното сдружение не беше потърсено по тази тема. Относно реформата в РЗИ-тата, ние многократно сме искали да се променят определени административни дейности, като например да отпаднат отчетите, които ние правим за ваксините непрекъснато, при положение, че тази информация постъпва ежедневно в Националната здравно-информационна система. Поставили сме и въпроса за доставката на ваксините. Надяваме се, че това, което се прави в момента като промяна е с оглед на това да се намали административната дейност. Живеем в 21 век и е редно да влезе електронното здравеопазване навсякъде и по всякакъв начин”, категорична беше д-р Николова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова