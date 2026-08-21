Иран заплаши Европа с удари и предупреди САЩ да се готвят за продължаваща конфронтация с още по-мощни оръжия. Марк Рюте, увери премиера Румен Радев, че НАТО е в готовност да реагира. Темата в "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.

"НАТО няма какво да кажат, освен да потвърдят, че стоят зад своите членове във всеки един момент за всеки един квадратен сантиметър. Заплахата, която стои пред нас, е малко вероятно да е от удари като тези срещу Кипър и Турция. Това обаче не намалява опасността от хибридни атаки", смята Поптодорова.

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"Трябва да е ясно, че войните в днешно време се водят и с думи. Това, което е изтекло във "Файненшъл Таймс", е точно такъв случай. В статията не е отразено някакво действие на Иран, а най-общи намерения, подадени от Техеран. Става въпрос за елемент от хибридната война", уточни Димитров.

Двамата коментираха и случващото се в Близкия изток в момента. Пламен Димитров обясни, че Тръмп знае, че не може да постигне бърза победа в района. "Има тактика на бавно притискане на Иран. Хватката на страната около Ормузкия проток се затяга и в момента голяма част от корабите преминават през него", смята той.

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По думите на Елена Поптодорова сме в началото на преформатиране на отношенията в региона. "Задава се много любопитен период. Виждаме нова организация на страните от залива, която Тръмп похвали. Те ще търсят собствени варианти, но няма да се отделят от САЩ", изтъкна дипломатът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев