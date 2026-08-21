Има задържан по случая с отровени лешояди, потвърдиха от прокуратурата в Пловдив. Мъжът е на 36 години и предстои да му бъде повдигнато обвинение.

„Лицето е задържано за 24 часа. От Калофер е, ангажиран е трудово и като странична дейност отглежда животни“, каза прокурор Светослава Пенчева.

В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планина, след като яли месо с отрова. Предполага се, че то е било оставено за примамка за мечки.

Каква отрова погуби лешоядите, завърнали се у нас след десетилетия усилия на природозащитници

Сред тях е и първият пуснат на свобода брадат лешояд, носещ името Боев. Цяло поколение специалисти са подготвяли почвата за връщането на птиците, изчезнали от страната ни. Първоначално охраната на Национален парк „Централен Балкан“ откри пет мъртви лешояда от различни видове, а впоследствие броят им нарасна до осем.

В ефира на NOVA д-р Христина Клисурова от Спасителен център „Зелени Балкани“ каза, че мащабите на това престъпление са по-големи от очакваното, тъй като е намерена и двойка мъртви лешояди от парка „Врачански Балкан“, както и един от Маджарово.

„Това действие засегна популацията на вида в цяла Южна България“, допълни д-р Клисурова.

Припомняме, че на 18 и 19 август в РУ-Карлово бяха получени сигнали от служители от Национален парк „Централен Балкан“ за това, че в района на защитената природна територия в землището на Калофер са намерили мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд. Един от тях беше в критично състояние, но впоследствие почина.

При аутопсията беше установено, че при всички птици имало следи от отравяне. „Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Виеше ни се свят, очите ни пареха, получихме кожни раздразнения”, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителен център "Зелени Балкани".

Изследванията ще бъдат изпратени в три различни лаборатории в чужбина, за да се сравнят резултатите. „Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи”, добави д-р Джамалова.

Виновниците за такова престъпление се наказват с до 5 години затвор и глоба в размер на между 5000 и 20 000 лева.

Редактор: Цвета Лазаркова