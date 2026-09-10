НАТО е осуетило тайна руска операция в Арктика, при която подводници са тренирали използването на ново оръжие, предназначено да извежда от строя критична подводна инфраструктура, без да оставя следи, съобщи Reuters.

Операцията е била засечена в арктическите води край отдалечения архипелаг Свалбард. Според източниците на агенцията зад нея стои руското Главно управление за дълбоководни изследвания.

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По време на учението руската страна е използвала дълбоководни апарати, с които е симулирала разполагането на усъвършенствана технология с разрушителен потенциал. Според западните представители тя е създадена за повреждане или извеждане от строя на жизненоважни подводни кабели по начин, който затруднява установяването на извършителя.

Руският маньовър е бил проследен от Великобритания, Норвегия и САЩ. Трите държави са провели съвместна операция, при която руските плавателни съдове са били локализирани и пресрещнати в морето. Те не са успели да завършат учението и впоследствие са напуснали района.

Лондон и Осло още през април обявиха, че са разкрили секретна руска операция в арктическите води. Досега обаче не беше известно, че при нея е било засечено изпитването на новата технология. Не бяха оповестявани също точното място на операцията и участието на САЩ.

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Инцидентът се случва на фона на засилващите се опасения сред част от западните разузнавателни служби за руски саботажни действия в Европа. Според представители на разузнаването Москва може да разширява подобни операции и да се подготвя за евентуален конфликт с НАТО.

Редактор: Цветина Петкова