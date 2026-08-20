„Тежък удар за българската природа". Това е най-лекото определение, което експерти дават за отровените 8 лешояда, открити в "Централен Балкан". Сред тях е и първият пуснат на свобода брадат лешояд, носещ името Боев. Цяло поколение специалисти са подготвяли почвата за връщането на птиците, изчезнали от страната ни, и това посегателство срещу десетилетия работа. Птиците бяха открити в близост до примамка, напоена с отрова. Първоначално парковата охрана откри 5 лешояда от различни видове, след това бройката нарасна до 8.

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„Аутопсията установи, че всички птици бяха с едни и същи признаци, наподобяващи отравяне. Близо до мястото, на което са загинали, е намерена примамка. Смятам, че отровата е била доста сериозна. 10 души правихме аутопсията и се редувахме да излизаме, защото ни ставаше лошо. Замайваше ни се свят, очите ни пареха, кожата ни дразнеше”, разказа д-р Адриана Джамалова от Спасителен център "Зелени Балкани".

Изследванията ще бъдат изпратени в 3 различни лаборатории в чужбина, за да се сравнят резултатите. „Според нас отравянето вероятно се дължи на пестицид, но очакваме крайните анализи”, добави д-р Джамалова.

„Случаят представлява огромен ресурс от хора и средства, за да имаме стабилна екосистема. Мащабите на това престъпление надскочиха „Централен Балкан” защото бяха намерени двойка лешояди от Котел, „Врачански Балкан” и лешояд от Маджарово. С едно такова действие беше засегната популацията на цяла Южна България”, каза д-р Христина Клисурова.

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