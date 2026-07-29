Най-малко 20 бойци от Силите за народна мобилизация (PMF) в Ирак са загинали, а други 32-ма - ранени при съвместни американско-саудитски въздушни удари по техни бази в страната, съобщи АФП. Според представители на организацията броят на жертвите може да нарасне.

САЩ и Саудитска Арабия заявиха, че атаките са били насочени срещу подкрепяни от Иран въоръжени групировки в отговор на нападения срещу американски военни и саудитски петролни съоръжения. По данни на PMF най-тежко е засегната провинция Ниневия, а ранени има и в други райони на страната. От организацията съобщиха още за нанесени материални щети по техни бази и сгради.

Ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран размениха нови удари

Силите за народна мобилизация определиха ударите като „опасна ескалация“, нарушение на иракския суверенитет и атака срещу официалните структури за сигурност. По-рано Саудитска Арабия обяви, че е прехванала дронове, насочени към петролни обекти в източната част на страната, и обвини за атаките проирански групировки в Ирак. Те отхвърлиха обвиненията.

Редактор: Ралица Атанасова