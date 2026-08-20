Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката "парична гаранция" от 700 евро, наложена от Районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастникът на Велев - 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая", която прокуратурата не обжалва.

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Според съдебния състав няма опасност Велев да се укрие, а опасността да извърши ново престъпление реално не е с толкова висок интензитет, че да му бъде наложена поисканата от прокуратурата мярка "задържане под стража". Съдът коментира още, че освен наказание "лишаване от свобода до една година", за това обвинение законът предвижда и пробация.

И още - обвинението до момента се крепи единствено на видеоклип, открит в телефона на едно от момчетата, което е разпитвано по случая с убийството на Младежкия хълм. Освен това 18-годишният Тодор Велев е направил и частични самопризнания по този случай.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

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Прокурор Димитър Пехливанов коментира пред журналисти, че момчетата нападат така, сякаш пред тях не стои човек, а символ, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че нямат никакви задръжки за жестокост. На видеозаписа, открит в телефона на Велев, се чуват викове, крясъци и единствено намесата на преминаващи хора спряла двамата в момент на викове "ще ги убием", каза в съдебната зала прокурорът.

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Адвокатът на момчето Стоян Мемцов коментира, че Велев е дал обяснения по случая и съдейства на разследването. "Предстои да бъде обсъдена с прокурора възможността за сключване на споразумение", каза още той.

В съдебната зала Велев заяви, че съжалява за направеното. Той смята да признае вина и да сключи споразумение с прокуратурата, за да получи евентуално по-ниско наказание.

Според адвоката 17-годишният съучастник на Тодор, който е освободен под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая, има по-голямо участие в побоя. Затова той не смята, че мярката на Велев трябва да бъде променена. Той бе освободен и по друго досъдебно производство, по което е обвинен - че проповядва дискриминация в съучастие с баща си и наемателя на клуб, който според прокуратурата е пловдивският клон на организацията "Кръв и чест". По това дело в ареста бе оставен само наемателят на клуба.