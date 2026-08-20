Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме.

Иран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции.

Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол.

Тръмп обяви Ормузкия проток за нова територия на САЩ



Тръмп добави, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района.

Редактор: Дарина Методиева