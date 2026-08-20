Снимка: gettyimages
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Американският президент твърди, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби
Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме.
Иран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции.
Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол.
Тръмп обяви Ормузкия проток за нова територия на САЩ
Тръмп добави, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района.
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