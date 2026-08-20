Пилот загина, а двама полицаи бяха ранени, след като полицейски хеликоптер се сблъска с малък самолет по време на тренировъчно учение на летище в Пенсилвания в сряда вечерта. Инцидентът станал на регионалното летище Карлайл в окръг Къмбърланд, на около 193 км западно от Филаделфия.

Екипажът на хеликоптера от двама души провеждал рутинно тренировъчно занятие върху тревна площ край пистата, когато двуместен самолет „Чесна 150“ ударил хеликоптера отзад. Това съобщи на пресконференция изпълняващият длъжността комисар на щатската полиция подполковник Джордж Бивънс.

„Хеликоптерът е бил на няколко фута над земята. Пилотите дори не биха могли да видят приближаващия самолет“, каза Бивънс.

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Той съобщи, че първоначално и двамата пилоти били блокирани в хеликоптера. Единият полицай успял да избута прозорец и да помогне на другия да се измъкне, преди да пристигнат спасителните екипи.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват катастрофата с помощта на щатската полиция на Пенсилвания. Смята се, че на борда на „Чесна“ бил само пилотът, но Бивънс уточни, че това все още се разследва.

Редактор: Дарина Методиева