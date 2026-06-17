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Веднага след удара машината е била обхваната от пламъци
Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас, и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Вследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи "Асошиейтед прес".
Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)
#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.— EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026
Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz
В самолета са били шестима души. Не е ясно дали загиналият е бил в самолета, или на земята. Петима полицейски служители бяха откарани в болница поради вдишване на дим.
🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks— AeroRadioGrinch (@radio_grinch) June 17, 2026
Самолет се разби във Флорида, има загинали
Властите са затворили пътния участък и в двете посоки.
⚠️🚨 Reportan caída de una aeronave en #Laredo, #Texas ✈️— Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) June 17, 2026
Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Loop 20 por la milla.
Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas involucradas ni las posibles causas del accidente pic.twitter.com/81Lyq0k9O5
Разпространени в интернет кадри показват самолета, спрял странично в предпазната мантинела. На видеото се вижда как спасителите разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от горящата машина. Причините за катастрофата се разследват.Редактор: Цветина Петкова
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