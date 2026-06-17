Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас, и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Вследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи "Асошиейтед прес".

Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz