Веднага след удара машината е била обхваната от пламъци

Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас, и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Вследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи "Асошиейтед прес".

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В самолета са били шестима души. Не е ясно дали загиналият е бил в самолета, или на земята. Петима полицейски служители бяха откарани в болница поради вдишване на дим.

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Властите са затворили пътния участък и в двете посоки.

Разпространени в интернет кадри показват самолета, спрял странично в предпазната мантинела. На видеото се вижда как спасителите разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от горящата машина. Причините за катастрофата се разследват.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Пламен Йотински, БТА

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