Малък частен самолет Cessna 550 се разби в квартал на Сан Диего, САЩ, близо до Montgomery-Gibbs Executive. Няколко души на борда му са загинали. При инцидента самолетът е ударил една къща, а още близо 10 са с нанесени щети.

Първоначално властите съобщиха, че никой на земята не е пострадал, но по-късно стана ясно, че петима души от едно семейство са хоспитализирани заради вдишване на дим. Един човек е прегледан в болница заради наранявания, получени докато се опитвал да се спаси. Други двама са получили наранявания на място, заявиха властите.

Наложила се е евакуация на близо 100 души в района - както на живеещите в засегнатите домове, така и в няколко блока в района, съобщиха властите.

По време на инцидента времето е било мъгливо.

🚨 UPDATE: Cessna Citation II/S550 crashes into military housing near Sample St, San Diego, en route to Montgomery-Gibbs Airport. Homes & vehicles on fire; no injuries reported. Evacuation center set up, area cordoned off. pic.twitter.com/uBUT0DJwdT