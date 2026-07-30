Два кораба, единият от които американски танкер за съхранение на втечнен природен газ, се запалиха след експлозия на египетското пристанище Дамиета, което увеличи опасенията за разрастване на конфликта в Близкия изток, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Три компании за морско проследяване съобщиха за инцидента, като една от тях посочи, че взривът вероятно е бил причинен от атака с дрон. Първоначално египетските власти и собствениците на корабите не потвърдиха тази информация, но по-късно правителството в Кайро заяви, че предварителното разследване сочи към нападение с безпилотен летателен апарат. До момента никоя страна не е поела отговорност.

Танкер избухна в Персийския залив след удар на два снаряда край Катар

Сред засегнатите плавателни съдове е американският танкер Energos Winter, собственост на компанията Energos Infrastructure. От дружеството заявиха, че не могат да потвърдят дали корабът е бил пряко ударен от дрон, но всички членове на екипажа са били открити и няма пострадали.

Вторият засегнат съд е газовозът GasLog Salem, управляван от гръцка корабна компания. Според морската компания Ambrey корабът е бил ударен от поне един дрон и е избухнал пожар. Операторът му съобщи, че причините за експлозията се разследват.

Компанията за морски анализи Kpler посочи, че двата кораба са били преместени от района на пристанище Дамиета, разположено на египетското средиземноморско крайбрежие близо до Суецкия канал. Египетското петролно министерство съобщи, че няма данни за загинали или ранени.

Дронове удариха резервоар за гориво на голямо пристанище в Оман

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за инцидента и намекна за възможна иранска отговорност, без да представи доказателства. Той определи случилото се като „още от същото“ и заяви, че САЩ ще реагират.

Атаката срещу кораби в Средиземно море може да засили натиска върху международното корабоплаване, тъй като операторите ще трябва да преценяват рисковете при използването на египетските пристанища. От началото на конфликта в региона редица корабни компании вече ограничиха преминаването през Червено море и Персийския залив заради опасения от нови нападения. Нападенията срещу плавателни съдове в ключови морски маршрути като Ормузкия проток и Червено море вече оказаха влияние върху глобалните енергийни пазари и търговските потоци.

Редактор: Станимира Шикова