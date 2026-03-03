Резервоар за гориво в пристанището Дукам в Оман е бил ударен във вторник при атака с няколко безпилотни летателни апарата, съобщиха службите за сигурност. Атаката е извършена на четвъртия ден от американско-израелските удари срещу Иран, който в отговор атакува цели в съседни държави.

Преди ден пък Катар временно спря производството на втечнен природен газ, който представлява около една пета от световните доставки. Саудитска Арабия преустанови дейността на най-голямата си вътрешна рафинерия.

Израел обяви, че атакува Техеран и Бейрут по въздух, в Ливан са разположени и войници

Междувременно ключови израелски газови находища, включително „Левиатан“, са били изведени от експлоатация. По-голямата част от добива в иракския кюрдски регион също е спрян, докато Иран продължава да поразява инфраструктура – включително енергийни обекти, пристанища и летища.

Drones attacked fuel storage tanks at the commercial port of Duqm in Duqm, Oman.

Several UAVs targeted the facility, with one striking a storage tank, according to a source from Oman’s state news agency. The damage has been dealt with and no injuries were reported. pic.twitter.com/tDXNFUlqoY — Ayyanz (@ayyanz49) March 3, 2026

Преди началото на военните действия срещу Иран, Оман изпълняваше ролята на посредник в преговорите между САЩ и Техеран по ядрената програма на Ислямската република.

По данни на оманските власти щетите в Дукам са овладени и няма жертви. Пристанището вече е било обект на атака с два дрона в неделя, при която е бил ранен един работник. В събота – деня, в който САЩ и Израел започнаха операциите си – Оман не беше засегнат от удари.

Ескалация в Близкия изток: Удар по посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен

Агенцията добавя, че Оман „потвърждава осъждането си на нападението“ и предприема мерки за справяне с инцидента.

Оман отдавна играе посредническа роля между Вашингтон и Техеран и до голяма степен е оставал извън линията на огъня. Въпреки това, търговското пристанище Дукам бе атакувано от два дрона в неделя, а нефтен танкер бе обстрелван на около пет морски мили от бреговете на Масандъм.

Правителствената медийна служба в Абу Даби по-рано съобщи, че в понеделник е избухнал пожар, след като терминалът за гориво в Мусафа е бил ударен от дрон, без това да повлияе на дейността му. Държавната петролна компания ADNOC управлява съоръжението в Мусафа, откъдето горивата се транспортират с камиони и чрез 1600-километрова тръбопроводна мрежа.

Междувременно Австралия съобщи, че всички нейни военни служители, разположени в авиобазата „Ал Минхад“ край Дубай, са в безопасност след атака с дрон през уикенда.

„Всички австралийци, които се намират там, са в безопасност. Няма пострадали“, заяви министърът на отбраната Ричард Марлс пред журналисти в Канбера.

„Имаме над 100 военнослужещи в Близкия изток. Повечето от тях са в ОАЕ, където от много години поддържаме оперативен щаб в Ал Минхад“, допълни той.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова