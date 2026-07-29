Вулканът Килауеа на Хаваите озари нощното небе в сряда с мощен фонтан от лава. От върха на кратера се изля ярък червен стълб разтопена магма, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Дъга се появи над изригващия хавайски вулкан Килауеа (ВИДЕО)

Заради новото активиране на вулкана степента на опасност от по-мощно изригване беше повошена до оранжево.

Вулканът Килауеа изхвърли 480-метров стълб от лава (ВИДЕО)

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.

Редактор: Станимира Шикова