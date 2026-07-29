Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Сблъсък между ФИФА и УЕФА заради намерение на Инфантино да продаде дялове от турнирите на частни инвеститори
-
Годеницата на покойния Венцислав Дункин благодари на дарителите, събрали парите за лечението на детето им
-
Спортни новини (30.07.2026 - обедна)
-
Нова схема: Примамват българи с фалшиви квартири в Гърция, взимат стотици евро капаро
-
Започна изваждането на останките от праисторическо животно, открити в река Дунав (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Горски пожар затвори магистралата към Анталия
-
Разследват незаконно подслушване на служители в Oбщина Горна Оряховица
Това е един от най-активните кратери в света
Вулканът Килауеа на Хаваите озари нощното небе в сряда с мощен фонтан от лава. От върха на кратера се изля ярък червен стълб разтопена магма, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).
Дъга се появи над изригващия хавайски вулкан Килауеа (ВИДЕО)
Заради новото активиране на вулкана степента на опасност от по-мощно изригване беше повошена до оранжево.
Вулканът Килауеа изхвърли 480-метров стълб от лава (ВИДЕО)
Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни