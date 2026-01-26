Това е 41-вото изригване на кратера

Вулканът Килауеа на Хавайските острови изхвърли 480-метров стълб от пепел и лава. Огромно количество скали полетяха във въздуха, а разтопената магма потече по склоновете на кратера. 

Според учените от Геоложката служба на Съединените щати това е 41-вото изригване на вулкана, който се активизира на 23 декември 2024 година. Изригванията са съсредоточени основно в два кратера - по един от южната и от северната страна на вулкана. 

Килауеа, който е  разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света. 

