Вулканът Килауеа на Хавайските острови изхвърли 480-метров стълб от пепел и лава. Огромно количество скали полетяха във въздуха, а разтопената магма потече по склоновете на кратера.

Според учените от Геоложката служба на Съединените щати това е 41-вото изригване на вулкана, който се активизира на 23 декември 2024 година. Изригванията са съсредоточени основно в два кратера - по един от южната и от северната страна на вулкана.

Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)

Килауеа, който е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света.

Редактор: Станимира Шикова