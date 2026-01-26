Кадър/Видео:"Ройтерс"
Това е 41-вото изригване на кратера
Вулканът Килауеа на Хавайските острови изхвърли 480-метров стълб от пепел и лава. Огромно количество скали полетяха във въздуха, а разтопената магма потече по склоновете на кратера.
Според учените от Геоложката служба на Съединените щати това е 41-вото изригване на вулкана, който се активизира на 23 декември 2024 година. Изригванията са съсредоточени основно в два кратера - по един от южната и от северната страна на вулкана.
Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)
Килауеа, който е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света.Редактор: Станимира Шикова
