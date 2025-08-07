Вулканът Килауеа на Хавайските острови изригна тази нощ, изстрелвайки във въздуха фонтани от лава до 365 метра.

Според хавайската обсерватория за вулкани – изригването е продължило непрекъснато малко повече от 9 часа и е образувало басейн от лава на върха на вулкана.

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк. Най-близкият град е на 45 километра и изригването не е застрашило населени места. Американската геоложка служба отбелязва отварянето на нова пукнатина от няколко малки земетресения в района.

Редактор: Цветина Петкова