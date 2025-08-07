-
Франция и Испания се борят с огромни пожари
-
Финландия – най-щастливата страна в света за осма поредна година
-
Заподозрени в корупция: Постоянен арест за двама бивши сръбски министри и още 11 души
-
Размяна на удари между Украйна и Русия тази нощ
-
90-дневна пауза: Какъв ще е ефектът от митата на Тръмп върху останалите държави
-
Николай Кръстев: Балканите отново са арена на геополитически сблъсък
Той е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк
Вулканът Килауеа на Хавайските острови изригна тази нощ, изстрелвайки във въздуха фонтани от лава до 365 метра.
След мощното земетресение на Камчатка: Изригна вулканът Ключевской (СНИМКИ)
Според хавайската обсерватория за вулкани – изригването е продължило непрекъснато малко повече от 9 часа и е образувало басейн от лава на върха на вулкана.
Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк. Най-близкият град е на 45 километра и изригването не е застрашило населени места. Американската геоложка служба отбелязва отварянето на нова пукнатина от няколко малки земетресения в района.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни