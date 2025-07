След силното земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер, разтърсило Тихия океан край бреговете на Русия в сряда, вулканът Ключевской на полуостров Камчатка изригна зрелищно, пише Independent.

Обединената геофизична служба на Руската академия на науките потвърди изригването и съобщи в Telegram:

„На западния склон се наблюдава спускане на горяща лава“.

Ключевской е един от най-активните и високи вулкани в света, разположен на около 450 километра северно от Петропавловск-Камчатски – столицата на региона.

Наводнени пристанища и паника по крайбрежията

Земетресението нанесе щети по сгради в Камчатка и доведе до евакуация на хиляди хора, като по последна информация няма данни за загинали, но няколко души са ранени. Пристанищата в региона бяха наводнени, а жителите побързаха да се отдалечат от бреговете.

