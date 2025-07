Евакуации и предупреждения за цунами в целия район на Тихия океан, след като земетресение с магнитуд от 8,8 по Рихтер разтърси руския полуостров Камчатка. Трусът е регистриран около 2:30 ч. през нощта българско време.

Първите вълни вече удариха крайбрежието на Русия и северния японски остров Хокайдо. Работещите в атомната електроцентрала „Фукушима” също бяха евакуирани като превантивна мярка след ядрения инцидент от 11 март 2011 г. Очакват се цунамита, достигащи 3 метра в Хавай, по цялото западно крайбрежие на Северна Америка и Еквадор.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова жителите на застрашените райони да бъдат силни и предпазливи.

🚨🚨 BREAKING NEWS 🚨🚨



USGS has upgraded the earthquake to a massive 8.7 magnitude!



The powerful quake struck off the eastern coast of Russia.



There is a serious tsunami threat.

Japan, Hawaii, and Alaska are on high alert.



Story still developing...#earthquake #tsunami pic.twitter.com/RCCBgYiGER