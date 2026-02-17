Дъга се появи над изригващия вулка Килауеа в Хавай. Видео, разпространено от Геоложката служба на САЩ, показва уникалните цветове, които изпълват небето над кратера, докато от него се издигат облаци дим.

В понеделник Килауеа изригна за 42-ри път от 23 декември 2024 г. Периодичните активизирания навулкана са съсредоточени основно в два кратера - един от южната и един от северната му страна.

Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)

Килауеа е разположен в затворена зона на Национален парк „Вулкани на Хаваите“ и е един от най-активните в света.

