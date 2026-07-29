Крехкото затишие в размяната на удари между САЩ и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при „опит за изненадваща атака“ срещу американски сили в Близкия изток, съобщиха американските военни.

Ракетите са били изстреляни малко преди 1:00 ч. българско време, като всички са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM). От иранска страна заявиха, че атаката е била насочена срещу американска военна база в Йордания.

Най-малко 20 загинали при американско-саудитски удари по проирански формирования в Ирак

Междувременно военни сили на САЩ и Саудитска Арабия са нанесли удари по обекти на „свързани с Иран терористични групировки“ в Ирак. Според информацията операцията е била в отговор на поредица от атаки с дронове, за които Вашингтон обвинява Техеран.

Отделно Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по три петролни танкера в Ормузкия проток, което допълнително засилва напрежението в региона.

Междувременно дрон удари американски танкер в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, което засилва опасенията за разширяване на военните действия. Иранската революционна гвардия съобщи и за това, че е ударила три танкера в Ормузкия проток.

На този фон цената на петрола сорт „Брент“ се повиши с над 8% и отново премина границата от 90 долара за барел.