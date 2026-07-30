Безработицата в България леко се е повишила през юни, но страната продължава да е с най-ниското равнище в Европейския съюз. Това показват най-новите данни на Евростат. През юни безработицата у нас е достигнала 3% спрямо 2,9 през май. Въпреки увеличението България, заедно с Кипър, остава начело в ЕС по най-нисък дял на хората без работа.

По оценка на европейската статистическа служба през юни без работа в България са били около 92 000 души при 88 000 месец по-рано. На годишна база обаче се отчита подобрение - през юни 2025 г. равнището на безработицата е било 3,6 на сто.

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Средното равнище на безработица в Европейския съюз остава без промяна - 6%, а в страните от еврозоната е 6,3 на сто. Общо 13,3 милиона души са били без работа в ЕС, като броят им е нараснал със 79 000 спрямо май. След България и Кипър с по 3% се нареждат Полша, Чехия и Малта. Най-висока безработица е отчетена в Испания - 10,1%, следвана от Швеция, Франция, Гърция и Люксембург.

Данните показват и ръст на младежката безработица у нас. През юни тя достига 12,6% при 11,6 през май. В Европейския съюз показателят също леко се повишава - до 15,5%, докато в еврозоната намалява до 14,8. По отношение на безработицата по пол, в ЕС тя намалява при жените до 6,1 на сто, а при мъжете се увеличава до 5,9.

Редактор: Ралица Атанасова