За 8:30 тази сутрин българско време е предвидена първата тристранната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Според Белия дом президентите на Съединените щати, Китай и Русия ще обсъждат контрола над ядрените оръжия и войната в Иран. Тръмп нямало да повдига въпроса „Украйна“.

Скандалът в Енвидия разкри, че Китай са се сдобили с хиляди модерни чипове за изкуствения интелект. Това накара Съединените щати спешно да въведат нови ограничения за износа им. Реакцията на Китай беше гневна и повечето наблюдатели чакат развитие на този сблъсък, а не споразумения за контрол над ядрените оръжия.

„Американската страна непрекъснато разширява обхвата на понятието „национална сигурност“, злоупотребява с мерките за контрол върху износа и дори произволно се намесва в нормалното търговско и технологично сътрудничество на Китай с други държави. Те неоснователно потискат развитието на китайските високотехнологични индустрии. Това представлява типична форма на икономическа принуда. Подобни действия противоречат на постигнатия между двете държави консенсус и накърняват законните права и интереси на китайските предприятия”, заяви говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун.