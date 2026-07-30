Цените на петрола леко се понижиха по време на азиатската търговия, след като ден по-рано регистрираха едно от най-силните си дневни поскъпвания за последните месеци. Пазарите насочиха вниманието си към това дали напрежението в Близкия изток ще се отрази реално върху доставките на суров петрол от Персийския залив.

Фючърсите на сорта „Брент“ се търгуваха за 90,23 долара за барел, което е спад от 51 цента или 0,56%. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 46 цента, или 0,54%, до 84,06 долара за барел.

Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток

Корекцията идва след рязкото поскъпване в предишната сесия, когато цената на „Брент“ скочи със 7,91%, а тази на американския лек суров петрол - с 6,56%. Така двата основни сорта компенсираха почти изцяло понижението от около 5%, отчетено ден по-рано след краткото затишие във военните действия.

Новата вълна на поскъпване беше предизвикана от изявление на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че ще последва „много тежък“ отговор след ракетната атака срещу американска военна база в Йордания.

Междувременно Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че американските сили са приключили нова серия въздушни удари срещу Иран. Според официалната информация при операцията са били поразени десетки цели на територията на Ислямската република.

На фона на войната в Близкия изток: Цената на петрола отново се повиши рязко

Ден по-рано Съединените щати и Саудитска Арабия извършиха съвместни въздушни удари срещу подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Ирак. Това е първият случай, в който Рияд открито участва в подобна военна операция заедно със САЩ в отговор на нападения срещу саудитска петролна инфраструктура.

Редактор: Цветина Петкова