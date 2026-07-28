Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи след осъждането от Ислямската република на украинската атака с дрон срещу неин кораб, и го е предупредил Техеран да се въздържа от всякакви действия за изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия, предаде "Ройтерс".

"Подчертах необходимостта от въздържане от всякакви ескалационни стъпки, а също и да бъде прекратена всякаква помощ за руската война срещу Украйна. Тази война е незаконна и трябва да приключи", написа Сибига в Х.

Техеран потвърди, че разговорът се е състоял.

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В неделя Арагчи заяви, че украинската атака срещу иранския съд, при която беше убит моряк, а друг бе ранен, "не може да остане без отговор".

В публикацията си Сибига посочи, че действията на Украйна са "били насочени единствено към защита на нашата страна (на Украйна) от руската агресия и никога не са имали за цел да се нападат граждански плавателни съдове или цивилни граждани".

През четирите години от началото на войната с Русия Украйна понесе масирани обстрели с дронове камикадзе иранско производство. За това време Киев разработи собствени технологии за противодействие на заплахата от безпилотните апарати и предложи помощта си на близкоизточните страни, които бяха подложени на подобни нападения тази година от Техеран.

Израелският първи дипломат Гидеон Саар междувременно съобщи в същата социална мрежа, че е разговарял с украинския си колега и че двамата са обсъдили "предизвикателствата пред нашите страни (Израел и Украйна), включително заплахата от Иран". Той добави, че очаква с нетърпение страната му да задълбочи сътрудничеството с Украйна.

Редактор: Цветина Петрова