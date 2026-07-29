Русия е издала международно уведомление за издирване на основателя и главен изпълнителен директор на Telegram Павел Дуров по обвинения в „съучастие в тероризъм“. Това съобщиха руските служби за сигурност (ФСБ) в изявление, цитирано от информационни агенции в страната.

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Дуров, който е роден в Русия и притежава френски и емирски паспорти, в момента се намира във Франция, допълват от ФСБ. 41-годишният мъж е основател и собственик на безплатното приложение за съобщения, което се конкурира в световен мащаб с платформи като WhatsApp на Meta.

По данни на компанията Telegram има над 1 милиард потребители. Приложението се превърна в ключов източник на информация за руската война в Украйна и се използва широко, както от официални представители в Москва, така и в Киев. Поради тази причина някои анализатори го определят като „виртуално бойно поле“ на конфликта.

Дуров, чието състояние според „Форбс“ се оценява на 6,6 милиарда долара, напусна Русия през 2014 г., след като отказа да се подчини на искането на правителството да закрие опозиционните общности в социалната мрежа ВКонтакте, която впоследствие продаде.

Четири години по-късно - през 2018 г., Русия започна да блокира Telegram, след като операторите на приложението отказаха да изпълнят съдебно разпореждане да предоставят на държавните служби за сигурност достъп до криптираните съобщения на потребителите. Въпреки това мярката не оказа съществено влияние върху достъпността на Telegram в страната, но предизвика масови протести в Москва и критики от неправителствени организации.

След като напусна Русия, Дуров придоби френско и емирско гражданство. През 2017 г. той се установи в Дубай и премести там дейността на Telegram. През тази година Русия засили натиска върху приложението, като въведе допълнителни ограничения и продължи наказателното производство срещу Дуров.

От своя страна компанията обвини руските власти, че използват фалшиви претексти, за да оправдаят забраната на приложението и да принудят руснаците да използват новото, подкрепяно от държавата приложение за съобщения МАКС.

С нарастването на популярността си Telegram е подложен на все по-засилен контрол в световен мащаб. Така например, Франция разследва твърденията, че платформата не противодейства достатъчно ефективно на престъпната дейност. Освен това властите в други държави също изразиха загриженост относно незаконното съдържание в приложението. Telegram отрича да е извършил нарушения.

Редактор: Никола Тунев