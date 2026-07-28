Хиляди евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Пламъците застрашиха десетки населени места в двете страни. Пожарникарите продължават да се опитват да изгасят няколко фронта, докато временните убежища се пълнят със семейства, които не знаят дали и кога ще могат да се приберат.

Ерик Брокарди, подполковник от френската пожарна, посочва: "Пожарът е огромен – това е като битката между Давид и Голиат. Всички пожарникари се борят с мисъл за своите загинали колеги. Казват си: малки сме, но имаме добра стратегия".

Пожарникарите се опитват да удържат пламъците преди очакваната през тази седмица нова гореща вълна. В Югозападна Франция огънят вече е изпепелил 42 хиляди декара. Около 220 хиляди местни жители и туристи бяха принудени да напуснат домовете си.

Силви е от евакуираните жители. Тя споделя, че когато е избягала е имало дим и много пепел. "Един експерт каза, че ако има дим, пожарът не е много далеч, а когато е пепел - е съвсем наблизо. Затова подготвих животните, сложих ги в колата и избягах", допълва тя.

Опасността нараства и заради облаците, образувани от самите пожари. Те могат да променят посоката на вятъра и да разпространят пламъците непредвидимо. Затова огнеборците са принудени постоянно да променят стратегията си.

Сирил Монтесюи е също сред евакуираните. "Много искам скоро да се прибера у дома. Вече ми липсват леглото, банята, плюшените играчки и семейството ми", разказва детето.



В Испания пламъците също застрашават населени места. Най-тежко е положението в района на Мадрид и в съседните области Авила и Толедо. Властите отчетоха първи признаци на подобрение, но предупредиха, че опасността далеч не е отминала.

Премиерът Педро Санчес заяви: "В момента в Испания остават активни осем горски пожара. Виждаме първи признаци на подобрение, но трябва да останем изключително предпазливи. Предстоящите дни и часове ще бъдат особено трудни".



Хиляди хора остават във временни убежища, без да знаят кога ще могат да се приберат и какво е останало от домовете им.

В същото време и Франция и Испания са в очакване на нова гореща вълна, в някои региони с температури над 40 градуса. Докато огнеборците продължават работа по едни от най-тежките пожари в историята на Испания, в страната отново има и предупреждение за екстремен риск от възникването на нови огнища.

Продължават мащабните евакуации във Франция и Испания заради бушуващи горски пожари



Югозападните френски региони Жиронд и Ланд са под жълта тревога, а пикът на температурите там се очаква утре. Кметът на Бордо заяви, че са готови за всички възможни сценарии, а един от горските пожари вече е на 15 км от града. Около 220 000 души са евакуирани във Франция и над 100 000 в Испания, където пожарите бушуват неконтролируемо на запад от Мадрид.

„Трябва да осъзнаем, че се сблъскваме с напълно безпрецедентен горски пожар. Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали, и най-тежката от времето на Втората световна война насам. Вече са изгорели над 160 000 хектара, а сезонът далеч не е приключил”, заяви френският президент Еманюел Макрон.

„Зад мен се вижда ужасяващ пейзаж - километри изгорели дървета вследствие на пожарите в Жиронд, които бушуват вече близо седмица. Това е невероятен район, един от най-красивите във Франция, а сега огнената стихия изпепели толкова много гори. През последните 24 часа обаче времето се подобри - вятърът утихна, а температурите се понижиха. На терен работят около 2600 огнеборци. Те не само гасят активните пожари, но и се опитват да предотвратят ново разпалване на тлеещите огнища. Действията им в следващите часове са критично важни, тъй като предстои ново затопляне - температурите ще достигнат 41 градуса по Целзий, а вятърът отново ще се засили. Затова днешният ден е решаващ. Засегнатият регион е огромен, което изключително много затруднява пожарникарите - става дума за 42-километров участък с потенциални нови огнища. Сега те имат шанс да се справят. Работата на терен кипи с пълна сила още от нощта”, свидетелства френският журналист Игор Сахири.

На този фон по-късно във вторник френските власти разрешиха днес хората, които бяха принудени да напуснат домовете си в три села край Бордо заради мащабния горски пожар, да се завърнат, но при условие че са готови отново да се евакуират, ако това се наложи, предаде "Франс прес". Префектът на департамента Жиронд Софи Брока съобщи, че отменя заповедта за евакуация, въведена през уикенда за селата Еян, Мериняк и Езин. Тя обаче подчерта, че жителите трябва „да държат мобилните си телефони включени и стриктно да спазват правилата за безопасност. Ако получат предупреждение, трябва незабавно да напуснат домовете си".

Редактор: Ина Григорова